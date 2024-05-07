Россиянам назвали удачные дни для финансовых операций

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова раскрыла изданию «Москва 24» удачные и неудачные дни в мае для любых финансовых дел.

Даты со Звездой Процветания заряжены на успех и обладают денежной энергетикой, переманить которую может любой желающий. В мае такие числа – это 14 и 26-е. Это не единственные удачные дни. По словам эксперта, есть дни с хорошими индикаторами, они поддерживают и дают шансы на успех. В мае это 13, 15, 21, 25 и 27.

А 11 и 23 мая лучше воздержаться от любых финансовых операций, считает Богданова. В эти даты не стоит делать инвестиции, совершать крупные покупки, открывать бизнес. В эти дни могут возникнуть и проблемы с документами. // фото «Петрозаводск говорит»