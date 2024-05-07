Школьники из Карелии стали призерами всероссийской олимпиады

Школьники из Петрозаводска вошли в число лучших среди участников всероссийской олимпиады. Одиннадцатиклассники блеснули знаниями по французскому языку и информатике.

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовал 21 ученик из Петрозаводска, Костомукши и Сегежи.

В итоге призерами стали учащиеся из гимназии №17 Алина Лыкова (французский язык) и лицея №1 Арсений Гжибовский (информатика), сообщили в региональном министерстве образования и спорта. // фото unsplash.com