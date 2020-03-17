В Петрозаводске двое мужчин похитили в магазине три банки с арахисом

Два жителя карельской столицы 23-х и 29-и лет подозреваются в совершении грабежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Ночью в одну из петрозаводских торговых точек по продаже слабоалкогольного спиртного зашли двое молодых мужчин. Один из них схватил две банки с арахисом и выбежал из магазина. Второй посетитель повторил эти действия, захватив еще одну емкость с орехами.

Работник магазина заявил о происшествии в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску. Сотрудникам полиции удалось установить личности двоих подозреваемых — 23-х и 29-и лет. Они признали вину и объяснили свои действия желанием покуражиться. Когда один из них похитил банки с арахисом, второй решил сделать то же самое.

Выбежав на улицу, молодые люди сначала выбросили банки в снег, а потом забрали с собой и попросили знакомую вернуть их обратно в магазин. Таким образом они возместили ущерб от хищения, однако это не освобождает их от ответственности. По фактам грабежей ведется дознание.

