Финских туристов попросили немедленно вернуться в Суоми

Границы Суоми скоро будут закрыты, напоминило Консульство Финляндии в Петрозаводске. Туристов из Финляндии попросили вернуться на родину как можно скорее.

«Туристические и пассажирские перевозки в Финляндию будут приостановлены как можно скорее, за исключением возвращения в страну граждан Финляндии и лиц, проживающих в Финляндии. Финским туристам рекомендуется немедленно вернуться в Финляндию. Через северную и западную границу разрешены перемещения в рамках необходимого ведения дел и работы. Грузовые перевозки продолжаются в обычном режиме»,

- уточнили в Консульстве.

Кроме того, жители Финляндии по возвращении в Суоми должны будут провести две недели в карантине. Напомним, на фоне пандемии коронавируса в мире правительство России решило ограничить доступ в нашу страну иностранных граждан. Временный запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая.