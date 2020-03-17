Жительницу Карелии оштрафовали за попытку привезти семена из Финляндии

В международном пункте пропуска «Люття» была выявлена жительница Костомукши, которая нарушила правила. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Женщина ехала из Финляндии и везла с собой семена перцев и томатов для посева. При этом фитосанитарного сертификата на продукцию наша землячка не имела, несмотря на то, что это обязательное правило для таких вещей.

В итоге за нарушение порядка ввоза покарантинной продукции жительница Карелии получила штраф в 300 рублей.