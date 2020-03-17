Мусорные евроконтейнеры установят в Прионежском районе

В Прионежском районе появятся 173 новых евроконтейнера для мусора. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

Новые контейнеры легкие, оснащены колесиками, плотно закрываются крышкой и не ржавеют.

В поселках Вилге и Новой Вилге старые металлические мусоросборники уже заменили евроконтейнерами. В течение двух ближайших недель новые мусорные накопители появятся также в Чалне-1, Шуе, Заозерье, Падозере и Виданах.

