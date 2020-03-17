17 марта 2020, 10:01
Мусорные евроконтейнеры установят в Прионежском районе
В нескольких карельских поселках заменят старые металлические мусоросборники
В Прионежском районе появятся 173 новых евроконтейнера для мусора. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Карелии.
Новые контейнеры легкие, оснащены колесиками, плотно закрываются крышкой и не ржавеют.
В поселках Вилге и Новой Вилге старые металлические мусоросборники уже заменили евроконтейнерами. В течение двух ближайших недель новые мусорные накопители появятся также в Чалне-1, Шуе, Заозерье, Падозере и Виданах.