В Петрозаводске два коллектива врачей вынуждено поделили одно здание

20 июня в России отмечают День медицинского работника. Накануне этого праздника журналисты ровно двадцать лет назад побывали в здании Детской городской больницы. В тот период там работало сразу два медицинских учреждения, и не по своей воле. К больнице присоединилась Детская поликлиника №1, которую подселили на Еремеева после нескольких пожаров деревянного здания напротив университета.

Уже полгода врачи поликлиники №1 работали в правом крыле горбольницы. Были вынуждены признать – тяжело.

«С помещениями очень сложно, потому что мы занимаем два этажа в этой пристройке. По площади это примерно в полтора раза меньше, чем у нас было. Пришлось пожертвовать в первую очередь реабилитационной службой», - заявила Елена Сударикова, заместитель главного врача поликлиники №1. Также поликлиника не имела возможности разместить в своем новом здании свое отделение физиотерапии. Не устроены были и массажисты.

Но не легче было и приютившей их больнице. «Мы лишились двух этажей, у нас были ликвидированы отделения – гастроэнтерологическое и пульмонологическое. Жизнь больницы, конечно, изменилась», - подтвердила Валерия Епишина, и.о.главного врача Детской городской больницы. Медикам пришлось приспособиться к имеющимся условиям. Выхода у них не оставалось, детей все равно нужно было лечить. Выручала их и профессиональная солидарность. «Мы не воюем, мы стараемся друг другу помогать, - заверила Валерия Епишина. – Но все-таки надеемся, что когда-то мы разъедемся». Елена Сударикова поддержала: «Администрация города говорит нам, что они ищут возможности куда-то вывезти поликлинику. Но конкретных предложений мы пока не имеем». Врачи и поликлиники, и больницы делали все, чтобы их пациенты от такого вынужденного соседства не страдали. Но День медика эти коллективы отмечали порознь, с сожалением отметила Елена Сударикова: «Коллективы все-таки у нас разные, они не вживались друг в друга, и единым коллективом не являются».

Дорогие доктора, медсестры и все, кто имеет отношение к медицине! Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за ваш бесценный труд!

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В Петрозаводск восьмой год подряд приехали студенты колледжа Святой Схоластики из города Дулут (США). Несмотря на летние каникулы у нас эти ребята усиленно изучали русский язык. Дружба между вузами двух городов двух стран началась в самом конце 80-х годов, когда после перестройки наша страна распахнула широкие окна в большой мир.

В этот раз к нам приехали 22 американских студента, большинство из них в России были впервые. Они жили в профилактории Педуниверситета, и их шокировало отсутствие горячей воды. «Но это мелочи, главное – что мы здесь!» - говорили они своим новым друзьям. Студентка иняза КГПУ Надежда Кокарева утверждала: «Все им нравится, все интересно. Сегодня их в первый раз в троллейбусе возили. Это было что-то с чем-то. Трудно описать словами. Люди никогда в жизни такого не видели! Выражение их лиц трудно было трактовать однозначно».

За 15 лет существования программы обмена сотни российских и американских студентов смогли усовершенствовать свои языковые навыки. Секрет столь долголетнего сотрудничества был прост. «Видимо, все держится на энтузиастах, тех людях, которые изначально стояли у истоков этой программы. И здесь нужно обязательно упомянуть два имени – это профессор русского языка, господин Том Морган с американской стороны, а с нашей стороны – преподаватель нашего университета Владимир Григорьевич Прозоров. С их дружбы все и началось. И развилось в такую замечательную программу, которой мы гордимся», - рассказал Вадим Павлов, помощник ректора КГПУ по международным связям.

Сам Том Морган, профессор колледжа Святой Схоластики признался, что обожает работать с нашими студентами.

«Ваши студенты хорошо говорят по-английски, учатся и работают со мной с большим энтузиазмом. То, что мне не нравится, это когда хотят все время общаться со мной по-английски», - пошутил профессор. Заниматься американцы собирались в трех группах, в зависимости от базовых знаний языка. Но не только возможность изучать язык привлекала юношей. Им нравились наши девушки, например. О причинах того, зачем они изучают русский язык, гости высказались так: «Потому что он трудный!»

Таким было 20 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

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