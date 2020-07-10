В Петрозаводске дети едва не разбились, выпав с балкона

Вчера ближе к полудню, в 11 часов 22 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок от неравнодушных горожан.

Петрозаводчане сообщили, что в жилом доме на улице Сыктывкарская дети свешиваются с балкона и бросают на землю игрушки. Горожане переживали, что кто-то из несовершеннолетних может упасть на землю и разбиться. Прибывшие к месту вызова пожарные при помощи 3-х коленной лестницы залезли на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже и загнали детей домой.

Как оказалось, в момент инцидента многодетная мама занималась грудничком и не заметила, как дети стали баловаться на балконе. Предотвратить беду помогли бдительные жители столицы Карелии и пожарные.

Напомним, на прошлой неделе двое младенцев выпали из окон в Петрозаводске. Малышей госпитализировали в Детскую республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Фото: kp40.ru