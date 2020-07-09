Столкновение двух внедорожников в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 17:20 на Первомайском проспекте в Петрозаводске, в районе дома №82 столкнулись два внедорожника. Инцидент попал в объектив регистратора проезжавшего мимо автомобиля.

На кадрах видно, что водители внедорожников не разобрались в дорожной ситуации при перестроении. В результате автомобили разбросало по проезжей части.

Как сообщает dtpptz, в аварии обошлось без пострадавших. Транспортные средства получили повреждения.