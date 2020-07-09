Угнанный в Петрозаводске автомобиль найден в Пряжинском районе Карелии

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в угоне, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску обратился 24-летний горожанин. Он с утра подошел к парковочному месту, однако автомобиля там не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 19-летнего жителя Пряжинского района. Молодой человек ночью решил покататься на автомобиле и вернуться в свой поселок. Он уже судим за угон и знал, как вскрыть отечественный автомобиль и завести мотор. Приехав к месту назначения, автомобиль бросил в лесной зоне. Там его и обнаружили сотрудники полиции.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.