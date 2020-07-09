09 июля 2020, 16:44
Водителя оштрафовали в Петрозаводске за опасную перевозку дочери
ГИБДД продолжает контролировать правила перевозки детей в карельской столице
Сегодня в Петрозаводске прошел очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Большинство водителей ответственно относятся к безопасности своих чад. Но есть исключения. Так, сегодня в одном из автомобилей была обнаружена трехлетняя девочка, которая ехала на переднем сидении без удерживающего кресла. К тому же ребенок не был пристегнут. Самое интересно, что на заднем сидении было установлено специальное детское устройство.
В итоге отцу ребенка был выписан штраф в размере трех тысяч рублей.
В Госавтоинспекции еще раз попросили петрозаводчан с полной ответственностью относиться к правилам перевозки детей в автомобиле.