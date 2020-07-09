Водителя оштрафовали в Петрозаводске за опасную перевозку дочери

Сегодня в Петрозаводске прошел очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Большинство водителей ответственно относятся к безопасности своих чад. Но есть исключения. Так, сегодня в одном из автомобилей была обнаружена трехлетняя девочка, которая ехала на переднем сидении без удерживающего кресла. К тому же ребенок не был пристегнут. Самое интересно, что на заднем сидении было установлено специальное детское устройство.

В итоге отцу ребенка был выписан штраф в размере трех тысяч рублей.

В Госавтоинспекции еще раз попросили петрозаводчан с полной ответственностью относиться к правилам перевозки детей в автомобиле.