Еще один младенец выпал из окна в Петрозаводске

На прошлой неделе двое младенцев выпали из окон в Петрозаводске. Оба ребенка находятся в Детской республиканской больнице в тяжелом состоянии.

О том, что 1 июля из окна пятого этажа дома на улице Чернышевского выпал годовалый мальчик, портал «Петрозаводск говорит» уже рассказывал. В момент происшествия ребенок был дома с мамой. Следователи организовали проверку обстоятельств трагедии и позднее возбудили уголовное дело.

Сегодня ИА «Республика» сообщает о том, что из окна также выпал 11-месячный младенец. Информации о том, когда и где это произошло, в данный момент нет. Известно лишь, что малыш упал со второго этажа. Он также находится в ДРБ, врачи борются за его жизнь.