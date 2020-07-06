В Петербурге у бизнесмена из Карелии угнали дорогой «Мерседес»

Предприниматель из Карелии стал жертвой угонщиков в Северной столице. Мужчина заявил в полицию 5 июля.

Принадлежащий бизнесмену автомобиль Mercedes S500 2016 года выпуска исчез от дома №20 на улице Адмирала Черокова, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Угнанную иномарку потерпевший оценил в 5,2 миллиона рублей. Автомобиль был застрахован. Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства преступления. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: riga-limo.com