В Петрозаводск будут еженедельно привозить личинки тропических мух

Текст: Антонина Кябелева

Весной 2022 года в Петрозаводске планируется открыть цех по переработке органических отходов. Главными участниками процесса превращения отходов в белковый концентрат станут личинки обитающих в тропиках мух Черной Львинки. Причем личинки в Петрозаводск раз в неделю будут доставлять из Тулы, где уже три года при Тульском государственном педагогическом университете работает лаборатория, изучающая возможности утилизации отходов с помощью тропических насекомых.

Почему именно Карелия стала регионом, где предприниматель из Тулы решил реализовать научные наработки, так сказать, в промышленном масштабе? Сергей Бутенко подробно рассказал о новом проекте, который получил финансовую поддержку Фонда венчурных инвестиций РК.

Темой переработки органических отходов он занялся три года назад.

«Первое образование у меня химико-биологическое. Анализ рынка привел меня к идее утилизации отходов с помощью личинки мух Черной Львинки. В мире эта технология не новая. Юго-Восточная Азия традиционно является потребителем этих личинок, а в Европу технология пришла лет пятьдесят назад",

- рассказал Сергей Бутенко.

В России возможности переработки органических отходов с использованием личинок тропических мух стали использоваться два десятилетия назад. Сейчас в стране действует пять относительно крупных производств и около двадцати небольших хозяйств. Крупными, по словам Бутенко, считаются производства, где выращивается примерно 10 тонн личинок в месяц.

За основу будущего производства он взял швейцарскую технологию. В Тульском педагогическом университете удалось создать лабораторию по изучению возможностей переработки отходов с помощью личинок Черной Львинки. Сейчас в лаборатории действует племенной инсектарий, то есть помещение, предназначенное для содержания, разведения и выведения насекомых. Ученые пытаются вывести насекомых, адаптированных к российским условиям и прежде всего к местным продуктовым отходам. В естественной среде мухи Черной Львинки хорошо себя чувствуют при температура + 30-32 градуса и влажности 70-90%. Подобные климатические условия дают гарантию того, что экосистема России надежно защищена от проникновения новых видов.

«Любая муха, которая сбежит из нашего инсектария, обречена на быструю смерть»,

- улыбнулся Сергей Бутенко.

Он рассказал, что когда летом в лаборатории произошло отключение электроэнергии и влажность упала до 40 процентов, тут же погибло целое поколение взрослых мух.

Пока удалось вывести насекомых, которые не только выживают, но и размножаются при сниженной влажности в пределах 65 процентов.

«Снижение влажности на 5 процентов дает экономию на энергозатратах на 15 процентов. Это существенные цифры, если их переводить в рубли»,

- объяснил предприниматель.

Параллельно, рассказал мой собеседник, идет разработка технологического процесса, где можно было бы полностью уйти от ручного труда. «Наше принципиальное отличие от действующих в России производств заключается в том, что нам удалось создать программное обеспечение по управлению всем технологическим процессом с помощью компьютера», - сказал Бутенко. Программный комплекс проходит в Туле апробацию, и первым городом, где он будет внедрен, станет Петрозаводск. «Карелия – это для нас первый производственный опыт», - заметил предприниматель.

Сергей Бутенко признался, что в Карелии у него много знакомых и друзей. Проект заинтересовал карельский Фонд венчурных инвестиций, который выделил на его реализацию льготный заем в размере 10 миллионов рублей под 11,5 процента годовых на пять лет. Особенностью финансирования является то, что первые два года заемщик освобождается от выплат. Ему дают возможность, образно говоря, «встать на ноги» и начать выпуск продукции. Бутенко зарегистрировал в Карелии фирму ООО «Карельские биотехнологии» и получил первый транш от фонда. Собственные средства, которые он вкладывает в запуск проекта, составляют 5 миллионов рублей.

Сейчас идет поиск помещения в Петрозаводске под размещение будущего цеха.

«Этот проект можно назвать городской фермой. Мы фактически выращиваем белковую продукцию — заменитель мяса. Личинка в сыром виде содержит 12 процентов белка, а в высушенном, концентрированном виде содержание белка доходит до 70 процентов. Фактически это аналог рыбной муки очень высокого качества. В наших планах весной получить первую продукцию, а к осени выйти на плановые показатели»,

- сказал предприниматель из Тулы.

По его словам, производство является безотходным и безвредным, а в качестве сырья может быть использована любая органика, начиная от навоза и заканчивая просроченными продуктами. «Санитарная зона для нашего производства сопоставима с санитарной зоной кафе. Поэтому мы хотим разместиться в черте города, где большое количество отходов. К тому же в Карелии хорошие перспективы по переработке рыбных отходов, являющихся отличной базой для питания личинок», - сказал предприниматель. Он не исключает, что в будущем производство биологического концентрата появится в районах республики.

Общая стоимость проекта оценивает в 100-120 миллионов рублей, что позволит выйти на производство 150 тонн личинок в месяц. В зависимости от видов отходов цех сможет ежемесячно перерабатывать от 300 до 700 тонн. Проблем с сырьем Сергей Бутенко не предвидит. Предполагается начать с оптовых, овощных баз и магазинов.

«Анализ местного рынка показал, что предложение превышает наши возможности по их переработке»,

- заметил он.



На старте цех займет помещение в 300 квадратных метров с перспективой расширения до 10 тысяч квадратных метров. Персонал предприятия составит около 10 человек. Если производство удастся раскрутить, то в перспективе может открыться еще 90 вакансий. Бутенко сказал, что на объем в 150 тонн личинок в месяц планируется выйти через три года.

Продукцию нового предприятия предприниматель из Тулы хочет реализовывать карельским фермерами и сельхозпредприятиям. «Для нас фермерские хозяйства являются сейчас более приоритетными, чем крупные предприятия. На крупных предприятиях все заточено под определенные типы комбикорма, вся технология отлажена, и любое изменение влечет за собой огромные затраты», - рассказал Бутенко. В качестве «аварийного плана» он надеется на Ленобласть, где высок спрос на белковый концентрат.

В Петрозаводске не планируется создавать полный цикл выращивания насекомых. Личинок будут привозить из Тулы. На первых порах, рассказал Сергей Бутенко, из тульской лаборатории будет еженедельно приходить термоконтейнер с личинками:

«Только что появившиеся личинки имеют микроскопические размеры. Физически речь идет о посылке размером с рюкзак. Этого хватит, чтобы вырастить несколько тонн продукции».

Тульская лаборатория, специализирующая на селекционных вопросах, продолжит свою работу и дальше. Бутенко не исключает, что и в ПетрГУ заинтересуются тропическими мухами: «Круг научных вопросов настолько широк, что его хватит на десяток университетов. К примеру, мухи Черной Львинки богаты меланином, который используется в фармацевтике, в том числе для изготовления противоопухолевых препаратов. Когда меланин получают химическим путем, его очень сложно очистить от загрязнений. В фармацевтике используется только природный меланин».

Сергей Бутенко рассказал, что студенты в экспериментах с личинками дошли до кулинарных рецептов: «Личинки съедобны, их жарят и едят. Говорят, что по вкусу они напоминают что-то среднее между семечки и орехами. Сын у меня ест, но я себя пересилить не смог».

Фото предоставлено Сергеем Бутенко

Пока, правда, подобные кулинарные эксперименты останутся уделом самых отчаянных. А вот питерские хомячки, похоже, скоро получат новую линейку кормов с добавлением личинок Черной Львинки.

«Корма прошли в конце 2021 года сертификацию на соответствие ГОСТ. Через месяц в питерских зоомагазинах появится первая партия наших кормов для хомячков. Мы разработали десять разных рецептур, есть даже для откорма молодых животных и беременных самочек. Конечно, этот корм подходит для всех грызунов, а хомячки – скорее маркетинговый ход, так как именно их чаще всего держат в домашних условиях»,

- рассказал Сергей Бутенко.

Карельским хомячкам пока придется обходиться без кормов с добавлением личинок Черных Львинок. Дело в том, что в Санкт-Петербурге будет производиться упаковка для кормов и их расфасовка. Высушенные личинки привезут из Петрозаводска.

«Это один из видов продукции, который мы будем производить, в том числе и для домашних животных. Решили начать с хомячков. Если продукция будет успешной, будем расширять ассортимент», - сказал Бутенко.

Мы будем следить за этим необычным проектом. Если все пойдет по плану, то в мае предприниматель из Тулы обещал пригласить на открытие действительно уникального для Карелии производства.