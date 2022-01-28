Ермолаев призвал бизнес требовать от клиентов правильно носить маски

Министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев обратился к карельскому бизнесу из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

Чиновник напомнил, что необходимо соблюдать все разработанные правила и ограничения по противодействию коронавирусу, а также исключить небрежность при их выполнении на предприятиях. Ермолаев заявил, что устойчивость функционирования бизнеса напрямую связана со здоровьем работающих граждан. Министр подчеркнул, что соблюдение ограничений необходимо не для «галочки», не для проверяющих, а для защиты работников и сохранения бизнеса, сообщает пресс-служба главы региона.

«Безусловность выполнения всех действующих ограничительных мер позволяет рассчитывать на сдерживание роста заболеваемости в республике», - уверен министр. Он отметил, что особенно важно соблюдать масочный режим. Ермолаев призвал бизнес требовать, как от своих работников, так и от клиентов носить маску и делать это правильно.

«Маска должна закрывать органы дыхания, а не быть на подбородке. Требуйте правильного ношения масок от сотрудников и ваших клиентов, посещающих объекты сферы услуг и торговли», - призвал карельский министр.

Ермолаев также заявил о том, что в 2022 году меры господдержки бизнеса планируется предоставлять только при наличии паспорта коллективного иммунитета. (фото пресс-служба главы РК)