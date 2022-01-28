Официальный курс евро снизился почти на два рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Рубль серьезно укрепился после недавнего падения, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился сразу на 1,83 рубля. Европейская валюта оценивается в 86,64 рубля. Доллар подешевел на 1,13 рубля до уровня 77,82 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 1,44 рубля до отметки 81,79 рубля. Фото pixabay.com/moerschy