В Петрозаводском университете заставляют делать прививки от гриппа

Текст: Антонина Кябелева

Студенты и преподаватели Петрозаводского государственного университета стали получать уведомление о том, что они обязаны сделать прививку от гриппа. Точнее, их начали уведомлять о последствиях отказа от вакцинации.

Студентов, отказавшихся «уколоться», предупреждают, что в случае возникновения на территории Карелии «массовых инфекционных заболеваний или при угрозе наступления эпидемии», их не допустят до занятий. Преподавателей в аналогичной ситуации обещают отстранить от работы, естественно, без сохранения заработной платы. Насколько законны подобные угрозы и что происходит в других образовательных учреждениях Карелии? Мы попытались разобраться в этих, как выяснилось, непростых вопросах.

В распоряжении нашей редакции есть копия уведомления о последствия отказа от проведения профилактической прививки от гриппа, подготовленная для студентов. В ней все серьезно. Со ссылкой на федеральный закон № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 17.09.1998 года, студентам предлагают расписаться в уведомлении о том, что не привитым молодым людям могут временно отказать в образовательных услугах.

Если студентов, судя по нашей информации, «запугивают» поголовно, то преподаватели, во всяком случае пока, получают грозные предписания выборочно, в зависимости от института, входящего в структуру университета. К примеру, в институте филологии преподавателей уже предупредили, что в случае угрозы эпидемии их могут отстранить от работы, а в институте экономики и права подобных уведомлений преподаватели не видели.

Действительно, в законе об иммунопрофилактике сказано, что отсутствие профилактической прививки может повлечь отстранение граждан от работ, «выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». Существует и утвержденный постановлением правительства России перечень этих опасных работ.

С 2014 года в него включили «работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

В общем, с точки зрения законодательства, работодатель вправе предъявлять к сотрудникам образовательных учреждений подобные требования.

Интересно, что требования в жесткой форме под роспись к педагогам петрозаводского университета раньше не предъявляли, хотя образовательные учреждения попали в перечень с 2014 года, то есть шесть лет назад. Сотрудники ПетрГУ рассказали, что в прошлом году были неуверенные попытки простимулировать коллектив к повальной вакцинации перспективой лишиться премии, но потом все сошло на нет как-то само собой.

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин рассказал, что он подписал приказ об обязательной вакцинации от гриппа и студентов, и сотрудников университета. По его словам, тем самым он выполнил распоряжение Роспотребнадзора. Действительно, подтвердил ректор, при возникновении угрозы эпидемии студентов и преподавателей, не прошедших вакцинацию, могут не пустить в стены университета. Исключение сделано только для тех, кому противопоказаны прививки.

- Почему именно в 2020 году вспомнили о федеральном законе? - поинтересовался журналист.

- Есть документ, и мы его четко выполняем,

- уклонился от ответа Анатолий Воронин.

На повторно заданный вопрос, почему о законодательстве, действующем с 2014 года, вспомнили только сейчас, ректор сказал, что это требование и раньше выполнялось, но, добавил он, «выполнялось по-разному». Воронин отметил, что в университете созданы все условия для прохождения вакцинации.

Если в отношении преподавательского состава и сотрудников университета требование сделать прививку или сознательно пойти на риск отстранения от работы, действительно, подкреплено законом, то в отношении студентов не все так очевидно. В федеральном законе сказано, что непривитым гражданам могут отказать в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения. И все. Про студентов, которые уже учатся в вузе, в законе ничего не сказано.

Юрист Елена Пальцева отметила, что в соответствии с Национальным календарем прививок ежегодной вакцинации от гриппа подлежат обучающиеся как в профессиональных организациях, так и в вузах. Однако закон об иммунопрофилактике оставляет за гражданами право отказаться от прививок. Если следовать букве закона, то отсутствие прививки дает право отказать в приеме в вуз или техникум. И только.

- Данная норма не распространяется на граждан, которые зачислены в университет и обучаются в нем, так как их прием в вуз уже завершился. Эта норма имеет отношение к абитуриентам, то есть тем, кто намерен поступить в университет и проходит процедуру подачи документов или вступительных испытаний,

- объяснила Пальцева свою позицию.

По ее мнению, отстранение студентов от занятий на том основании, что он не сделал прививку, является незаконным. По оценке Пальцевой, требование обязательной вакцинации ограничивает право учащихся на получение образования. Другими словами, в университете, заставляя студентов подписывать уведомления о последствиях отказа от вакцинации, явно «перегнули палку».

Мы обратились в карельское министерство образования с просьбой рассказать, как обстоят дела с вакцинацией в образовательных учреждениях республики, которые подконтрольны министерству. Нас интересовало, заставляют ли педагогов школ, средних учебных заведений, воспитателей и нянечек детских садов делать прививку от гриппа? В министерстве ответили, что вакцинация — дело добровольное, и никаких мер, связанных с принуждением граждан к прохождению вакцинации, не применяется.

Откровенно говоря, я не знаю, что лучше — загонять всех подряд делать прививки или пустить процесс на самотек. Мне был бы ближе какой-то средний вариант. Но мы почему-то всегда попадаем в крайность, либо все, вплоть до отстранения от работы, либо уж никто - и будь что будет.