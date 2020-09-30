Инвалиды по слуху получат телефоны с видеосвязью

Инвалиды по слуху в Карелии бесплатно получат гаджеты с видеосвязью. В ближайшее время отделение Фонда соцстрахования намерено заключить госконтракт на поставку 10 смартфонов.

Раньше россияне с нарушением слуха получали телефоны с текстовым выходом. Но после внесения дополнений в федеральный перечень технических средств реабилитации они смогут получать телефоны с навигационной системой и функцией видеосвязи, сообщает региональное отделение Фонда.

Льготники смогут воспользоваться функцией удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка. Чтобы воспользоваться опцией, нужно установить на телефон соответствующее приложение. Подать заявление и документы можно в электронном виде через портал госуслуг. По вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации в отделении Фонда работает горячая линия: 79-10-38.

С начала года более 540 слуховых аппаратов, ушных вкладышей, цифровых сигнализаторов звука, телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами выдано отделением Фонда для помощи людям с нарушением слуха. Из федерального бюджета на эти изделия направлено более 3,5 миллионов рублей.