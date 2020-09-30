Музей карельского фронта открыли в Беломорске

Сегодня, 30 сентября, в Беломорске открылся Музей карельского фронта, расположенный в здании 1930 года, где в годы войны находился штаб карельского фронта, сообщает пресс-служба правительства республики.

В его фонды вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы.

Всего около тысячи экспонатов, собранных поисковиками, переданных из музеев и частных коллекций.

Также заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов передал знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая воевала в составе карельского фронта на севере, и копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов о Великой Отечественной войне.

Экспозиция включает диорамы, панорамы, инсталляции и мультимедийный контент и расположена в девяти залах, каждый из которых посвящен определенной тематике: боям на разных направлениях фронта, тылу, концлагерям на оккупированной территории. Девятый зал посвящен параду Победы.

Музейную экспозицию завершает «Галерея героев» – портреты героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, отличившихся на карельском фронте. Во дворе музея установлены пушки и гаубицы, которые были на вооружении советских войск.

Фото: пресс-служба правительства РК