В ПетрГУ создали приложение для спортсменов

Молодые ученые и студенты опорного вуза Карелии разработали приложение, которое поможет отследить технику выполнения упражнения «жим лежа» на тренажерах и подсчитать количество выполненных упражнений. На смартфоне подаются звуковые сигналы и воспроизводится речь, чтобы не нужно было всякий раз смотреть на экран. Разработка может определить, кто выполнил упражнение правильнее, быстрее и точнее.

Разработчики считают, что их сервис для смартфона может стать цифровым ассистентом, виртуальным тренером при тренировках и беспристрастным цифровым арбитром.

Работу приложения продемонстрировали в робототехнической лаборатории Центра искусственного интеллекта ПетрГУ. Приложение оценил руководитель отечественного производителя спортивного инвентаря «МВ Барбел». Разработчики намерены развивать прототип, чтобы затем провести спортивные мероприятия с участием цифрового арбитра, который измерит не только, сколько раз выполнено упражнение, но и посчитает пройденное расстояние и затраченное время. // фото пресс-служба ПетрГУ