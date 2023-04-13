В Карелии одним миллиардером стало больше

В России продолжается декларационная кампания, в рамках которой у ряда категорий граждан возникает обязанность подачи отчетности о доходах, полученных в 2022 году. Сделать это необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать декларацию можно по месту своего учета, в МФЦ или онлайн. Для этого можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Налоговики Карелии продолжают тенденцию, заданную в 2022 году на сокращение срока проверки. Так, на текущий момент средний срок проверки сегодня составляет 13 дней.

Кроме того, с 2023 года у граждан возникло право на заявление нового вычета по расходам на занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных процедур. Так, плательщики в республике еще до окончания декларационной кампании уже предъявили порядка 9 млн рублей расходов по спортивному вычету.

В течение 2022 года в налоговые органы республики поступило 91 166 деклараций о доходах физических лиц. Сумма налога к доплате на основе представленных деклараций составила за 2022 год свыше 529 млн рублей.

Большую часть, а именно порядка 70 процентов, составляют декларации с заявленными вычетами. Сохраняется тенденция роста заявленных в декларациях, представленных гражданами сумм социальных и имущественных налоговых вычетов.

В 2022 году по итогам декларирования доходов 2021 года налогоплательщики республики показали в своих декларациях следующие доходы:

• 177 граждан обнародовали в своих декларациях доходы от 10 до 100 миллионов рублей (на 30 больше, чем в 2021 году);

• от 100 по 500 миллионов рублей доход заявили 20 физических лиц (на уровне 2021 года);

• 6 деклараций были представлены с доходом от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей (что больше на 4 в сравнении с предыдущим периодом);

• 3 декларации были представлены с доходом более 1 миллиарда рублей (в 2021 году с такой суммой дохода были 2 декларации).

В наступившем году старт декларационной кампании с 1 января 2023 года совпал с началом масштабных преобразований в налоговой сфере – речь идет о введении с начала года системы Единого налогового счета.

Масштабный проект ФНС затрагивает и налогоплательщиков, и налоговые органы. В настоящее время идет адаптационный, переходный период. // Фото: налоговая служба Карелии.