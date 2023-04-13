Запущена петиция, призывающая запретить сбор ягеля в Карелии

Петиция, в которой предлагается законодательно запретить сбор ягеля в промышленных масштабах в карельских лесах, появилась на платформе change.org. Пока ее успели подписать 18 человек. Автор обращения адресовал инициативу в Минприроды Карелии.

Ученых беспокоит бесконтрольный сбор лишайника, которым питаются северные олени В Институте леса КарНЦ РАН в беседе с РБК отметили, что в последнее время ягель все чаще собирают не для личных нужд, в соцсети появляется много объявлений о приеме, продаже сырья. Сборщики обычно собирают лишайник вдоль дорог, что, как считают ученые, приводит к почвенной эрозии, а в будущем ухудшению состояния лесных опушек и даже вероятному усыханию деревьев.

Ученые считают, что нужно принять закон, который бы ограничил сбор ягеля. Также необходимо как можно быстрее создать планируемые заказники «Калевальский», «Кумозерский» и «Старые озера», чтобы защитить северного оленя и среду его обитания. // фото unsplash.com