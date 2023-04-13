Вандалы портят объекты благоустройства в Суоярви

Проблема порчи городских объектов благоустройства остро встала в Суоярви: повреждаются ограждения, изрисованы беседки, сломаны детские площадки. Местная администрация вынуждена была обратиться к населению в сообществе «Суоярвский муниципальный округ».

«Уважаемые жители нашего города! Молодое поколение! Уважаемые организации, осуществляющие работы в городе!

Давайте будем осторожнее, аккуратнее, бережнее относиться к имуществу и объектам, созданным для благоустройства нашего города».



В обращении отмечается, что если не каждый день, то через день точно происходит порча имущества. Переломаны шахматные фигуры – часть арт-объекта, ограждения и элементы детских площадок, скамейки, арт-объекты, колодцы.

В летний период исчезают цветы с вазонов, урны, повреждены тротуарные ограждения. Мелкий мусор постоянно складируется мимо урн.

Администрация Суярвского района подчеркивает, что на ремонт объектов благоустройства требуются дополнительные денежные средства, которые могли быть затрачены на очистку колодцев или на создание новых объектов. // Фото: группа "Суоярвский муниципальный округ".