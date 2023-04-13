Налоговая служба Карелии подвела итоги 2022 года

В управлении Федеральной налоговой службы по Республике Карелия состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за 2022 год. Собравшиеся подчеркнули, что в прошлом году управление региона осуществляло деятельность в непростых условиях реорганизации и перехода на двухуровневую систему.

Карелия в прошедшем году поступило 55,8 млрд рублей. По страховым взносам в государственные внебюджетные фонды поступило 25,809 млрд рублей, что на 2,8 % (695 млн рублей) больше, чем за 2021 год. Поступления в территориальный бюджет Республики Карелия составили 36,3 млрд рублей.

Собравшиеся обсудили влияние санкций на формирование налоговой базы и применение налогоплательщиками льгот по налогу на прибыль организаций в 2022-2023 годы, а также актуальные изменения налогового законодательства в части введения Единого налогового счета и проводимые мероприятия по подготовке перехода на ЕНС.

В рамках адаптационного периода плательщикам оказывается оперативная помощь по обращениям о несогласии с сальдо: на данный момент в налоговые органы региона поступил 17 371 запрос, направлено 16 471 ответов (95%), из них верифицировано территориальными налоговыми органами 1 152.

Кроме того, организована ассистент-поддержка крупных плательщиков республики (привлечено 34 ассистента, обработано 275 обращений), с начала 2023 года проведено 2 164 сверки, осуществляемые любым способом, удобным для налогоплательщиков (при личном посещении налогового органа, по телефону и другим). // Фото: пресс-служба правительства Карелии.