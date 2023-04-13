В Карелии началась неделя вепсского языка

С 13 по 19 апреля в Карелии проходит «Неделя вепсского языка». Мероприятия в школах, домах культуры, библиотеках и музеях призваны привлечь внимание к сохранению и популяризации языка малочисленного народа.

Сегодня с утра в финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота звучала современная вепсская музыка. В Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра молодые ученые проходили квиз «Загадки вепсского языка». В Шокшинском доме культуры открыта выставка книг на вепсском языке, в том числе изданных в «Периодике».

В пятницу, 15 апреля Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина проведет литературный вечер на выставке «Творческие берега», а также диктант на вепсском языке для взрослых.

С подробной программой «Недели вепсского языка» можно познакомиться в группе Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и финнов Республики Карелия. // Фото: "Петрозаводск говорит".