Фонд «Круг добра» включил в свой перечень новое заболевание

Фонд поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями «Круг добра» включил в перечень заболеваний миелопатию шейного отдела спинного мозга, осложненную зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь количество заболеваний в перечне выросло до 71. Кроме нового заболевания, теперь фонд сможет финансировать еще один вид кардиологической помощи.

Как заявила заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, в республике поддерживают инициативы по внедрению новых видов помощи в деятельность фонда «Круг добра».

Для лечения в 2023 году для детей фондом уже закуплено 446 упаковок лекарств на сумму 209,4 млн рублей, поставки продолжаются. Одна упаковка препарата может достигать 12 млн рублей. Приобрести такие лекарства самостоятельно подавляющее большинство родителей, конечно, не может, поэтому замечательно, что фонд «Круг добра» расширил перечень заболеваний для лекарственного обеспечения детей,

- отметила Руотцелайнен.

Также экспертный совет фонда одобрил еще 75 заявок на обеспечение детей дорогостоящими лекарствами. Общее количество подопечных фонда увеличилось до 5 528 детей, 19 из которых находятся в Карелии.

Напомним, что фонд «Круг добра» был создан по указу Президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года. Он помогает детям в борьбе с редкими и тяжелыми заболеваниями, закупая дорогостоящие препараты и финансируя инновационные методы лечения.

Финансируется фонд за счет повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.