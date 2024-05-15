15 мая 2024, 20:23
В ПетрГУ прошло распределение выпускников-медиков
Выпускники медицинского института пообщались со своими будущими коллегами
В Петрозаводском госуниверситете прошла традиционная процедура распределения выпускников медицинского института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В мероприятии поучаствовали представители медицинских учреждений из разных районов Карелии, а также из Мурманской и Ленинградской областей.
В распределении приняли участие 37 выпускников по специальности «Педиатрия» и 142 выпускника по специальности «Лечебное дело». Многие из них получили приглашения на работу. // Фото: ПетрГУ