В ПетрГУ подвели итоги онлайн-встреч с будущими абитуриентами

Петрозаводский государственный университет успешно провел серию онлайн-встреч будущих абитуриентов с руководителями и представителями институтов, входящих в образовательное учреждение, сообщает паблик «ПетрГУ. Петрозаводский университет».

Тем, кто по какой-то причине не смог посмотреть трансляцию, советуют посмотреть записи. Все они собраны в одном альбоме. Там же есть интервью об особенностях приемной кампании 2021 года.

В ближайшее время специально для абитуриентов и их родителей будет выложена видеоинструкция по сайту от начальника отдела по организации приема студентов.

Вопросы специалистам можно задать в специальном разделе группы или напрямую в приемную комиссию ПетрГУ по адресу: priem@petrsu.ru, "горячая линия". Телефоны: (814-2) 71-10-30, (814-2) 71-32-74.

Фото из группы «ПетрГУ. Петрозаводский университет»