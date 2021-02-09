Минстрой РК: угрозы отключения отопления в Суоярви нет

Вопрос с отоплением жителей Суоярви находится на постоянном контроле, угрозы отключения потребителей от тепла нет, рассказали в Минстрое Карелии.

Информация о проблемах с теплоснабжением в Суоярви была выявлена Центром управления регионом Карелии (ЦУР) в социальных сетях. О проблеме специалисты ЦУР сообщили в профильное ведомство и незамедлительно получили ответ от Минстроя Карелии.

Сейчас просроченная задолженность ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», согласно счету, выставленному ООО «Экотоп», составляет 5,7 млн. рублей. Это часть платежа за декабрь, 60% которого уже погашены. Организации договорились о графике погашения существующей задолженности. Первый платеж по графику – 1 миллион рублей – был перечислен сегодня. Угрозы отключения потребителей от отопления нет. Напоминаем, что «КарелКоммунЭнерго» рассчитывается за поставленное топливо только теми деньгами, которые получает от населения в качестве оплаты услуг теплоснабжения. Сейчас просроченная задолженность населения Суоярви составляет более 26 миллионов рублей,

– прокомментировали в ведомстве.

Добавим, ранее директор «Экотопа» Иван Миронов сообщил, что организация не закупила достаточное количество топлива у АО «Запкареллес» по причине долга, образовавшегося еще в прошлом году со стороны ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Компания задолжала «Экотопу» порядка 30 млн рублей за ноябрь и декабрь. На 8 февраля проблема так и не была решена. По словам директора ресурсоснабжающей организации, запаса дров должно было хватить только на двое суток.

На сегодняшний день ООО «Экотоп» обеспечивает теплом 80% жилфонда Суоярви, школу, детские дошкольные учреждения, большинство социальных учреждений.