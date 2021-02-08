Часть Суоярви может замерзнуть, запаса дров хватит на двое суток

Производством и реализацией тепла в Суоярви занимается ООО «Экотоп». Организация обеспечивает теплом 80% жилфонда города, школу, детские дошкольные учреждения, большинство социальных учреждений.

Новая биотопливная котельная в Суоярви — самая современная котельная в Карелии. Несмотря на это, в январе жители многих благоустроенных домов в городе замерзали. Температура воздуха в некоторых квартирах опускалась до 8 — 10 градусов. Опрос на улицах города показал, что кому-то с теплом повезло больше, кому-то меньше.

Директор «Экотопа» Иван Миронов пояснил, что организация не закупила достаточное количество топлива у АО «Запкареллес» по причине долга, образовавшегося еще в прошлом году со стороны ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Компания задолжала «Экотопу» порядка 30 млн рублей за ноябрь и декабрь.

На 8 февраля проблема не решена: по словам директора ресурсоснабжающей организации, запаса дров хватит на двое суток.