08 февраля 2021, 19:41
Общество

Часть Суоярви может замерзнуть, запаса дров хватит на двое суток

Директор снабжающей организации Иван Миронов рассказал о причинах перебоев с отоплением

Производством и реализацией тепла в Суоярви занимается ООО «Экотоп». Организация обеспечивает теплом 80% жилфонда города, школу, детские дошкольные учреждения, большинство социальных учреждений. 

Новая биотопливная котельная в Суоярви — самая современная котельная в Карелии. Несмотря на это, в январе жители многих благоустроенных домов в городе замерзали. Температура воздуха в некоторых квартирах опускалась до 8 — 10 градусов. Опрос на улицах города показал, что кому-то с теплом повезло больше, кому-то меньше. 

Директор «Экотопа» Иван Миронов пояснил, что организация не закупила достаточное количество топлива у АО «Запкареллес» по причине долга, образовавшегося еще в прошлом году со стороны ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Компания задолжала «Экотопу» порядка 30 млн рублей за ноябрь и декабрь. 

На 8 февраля проблема не решена: по словам директора ресурсоснабжающей организации, запаса дров хватит на двое суток.

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Метки: 
Суоярви
Новая котельная
перебои с отоплением
ГУП РК «Карелкоммунэнерго»
Иван Миронов
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