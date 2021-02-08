«Орланы» будут курсировать из Петрозаводска до Северного Приладожья

Рельсовые автобусы «Орланы» отправятся по маршруту «Петрозаводск – горный парк «Рускеала» – Сортавала» в дни февральских и мартовских праздников, сообщает Минтранс РК.

Рейсы вводятся 21, 22, 23 февраля и 6, 7, 8 марта в связи с возрастающим в праздничные дни пассажиропотоком.

«Орланы» – два комфортабельных вагона – будут отправляться из Петрозаводска в 06.05, и прибывать в Сортавалу в 11.54. Обратный рейс стартует из Сортавалы в 17:20 и прибывает на вокзал Петрозаводска в 23:40. В пути поезд останавливается на станциях: Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.

Во время новогодних праздников «Орланы» уже совершали туристические рейсы по этому маршруту.

Рельсовые автобусы созданы специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. В вагонах имеются системы климат-контроля, подъемники для инвалидных колясок, экологически чистые туалеты, системы видеонаблюдения и информационные табло. Подробную информацию о рейсах можно найти на сайте https://www.rzd.ru. (Фото: Минтранс РК)

