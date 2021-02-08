Петрозаводчанам подсказали, куда жаловаться на свисающие сосульки

Очистка крыш от снежных навесов и сосулек находится в зоне ответственности управляющих организаций. Тем не менее, в Петрозаводске регулярно выявляют факты ненадлежащего содержания крыш, а также прилегающих территорий. Шесть предостережений направлено в адрес управляшек, сообщили в городской администрации.

С начала года в адрес управляющих организаций было направлено более 100 уведомлений о необходимости очистить крышу от снега и сосулек. Наибольшее количество обращение направлено в адрес «ЖХ Сервис», «Карелия» , «УК 10 Регион» , «Сфера управления».

Петрозаводчане могут сообщить об опасных сосульках в ЕДДС по номеру: 051, в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства: (814-2) 70-61-21, а также в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору: (814-2) 76-99-87. (фото amur.info)