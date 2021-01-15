В период эпидемии финны стали больше пить

Эпидемия коронавируса значительно увеличила годовые продажи в магазинах Alko6 сообщает новостная служба Yle. В прошлом году было куплено 93 млн литров алкогольной продукции, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.

Больше всего увеличились продажи вин, на 15 процентов. Объемы продаж крепких напитков поднялись на 10 процентов. Пивоваренная продукция - плюс шесть процентов, безалкогольные напитки - плюс семь.

По данным Alko, рост продаж объясняется эпидемией коронавируса: практически полностью остановился поток туристов за пределы Финляндии, многие рестораны были долгое время закрыты, и сейчас продолжают действовать ограничения по обслуживанию клиентов.

Число зарегистрированных клиентов интернет-магазина Alko увеличилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. // Фото: lenta.ru