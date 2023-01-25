В память о погибшем карельском добровольце открыли мемориальную доску

В Сегежском районе в поселке Попов Порог открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне специальной военной операции местного жителя Дмитрия Можейко.

Мемориальную доску установили на здании школы в поселке Попов Порог. По словам учителей, он был отзывчивым и готовым прийти на помощь. Его родным, матери и жене, вручили Орден Мужества. Высокой наградой боец был награжден посмертно.

Дмитрий Можейко отправился в зону СВО добровольцем, где погиб при выполнении поставленных задач. По словам главы Карелии, за плечами добровольца был боевой опыт.

«Добрым, открытым, улыбчивым – Дмитрий останется в сердцах близких, друзей, одноклассников и всех, кто его знал. Низкий поклон родителям! Вечная память герою!» - написал Артур Парфенчиков в своем аккаунте.

О гибели рядового Можейко из Сегежского района стало известно в конце августа. // фото со страницы главы РК ВК