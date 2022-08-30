Еще четыре жителя Карелии погибли в ходе спецоперации

Четыре бойца из Карелии погибли во время военной спецоперации. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Это рядовой Дмитрий Можейко из поселка Попов Порог Сегежского района, рядовой Михаил Гаттунен из поселка Тумба Муезерского района, сержант Сергей Евстифеев и рядовой Алексей Саватькин из Петрозаводска.

- Наши земляки. Наши герои. Погибли, исполняя воинский долг в ходе спецоперации на Украине,

- написал Парфенчиков.

Он принес родным и близким погибших глубокие соболезнования и написал, что скорбит вместе с ними. // Фото: pxhere.com, Артур Парфенчиков/ВКонтакте