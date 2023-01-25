В Сортавале делают блиндажные свечи для участников СВО

С благословения Никольской церкви Андрея Бондаренко в подготовке свечей участвуют все неравнодушные люди

— Попытались внести свой маленький вклад к окончанию СВО. Такая свеча может гореть около 8 часов в темном блиндаже. Подготовили около 60 свечей. Все неравнодушные могут принять участие по приготовлению свечей. Только необходимо принести железные банки,

- сообщает на своей странице «Контакте» Алла Силкина.

Силами активистов изготовлено более 200 блиндажных свечей. Это своеобразные парафиновые горелки из гофрированного картона в жестяных банках, которые используются в полевых условиях для обогрева и приготовления пищи.

Отправка окопных свечей в зону СВО планируется в конце января. До этого времени жители Сортавалы будут собираться еще раз.

— Приходите, помощь нужна! — призывает Алла. // фото: Алла Силкина/ВКонтакте