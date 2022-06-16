В беломорском приюте уже помогли более 30 животным

Недавно открывшийся беломорский приют для бродячих животных проверили в рамках регионального государственного надзора. За период деятельности туда поступило более 30 собак.

В приюте построены 24 просторных вольера, установлены хозблоки для проведения ветеринарных мероприятий по вакцинации, стерилизации животных, хозяйственный и административный. Все помещения оснащены отоплением. Кроме того, имеется площадка для выгула животных, вся территория огорожена забором. Для организации деятельности приют передан местному предпринимателю.

«В соответствии с требования действующего законодательства после проведения обязательных мероприятий по вакцинации, стерилизации, мечению животные возвращаются на места их прежнего обитания. Активную работу по поиску новых владельцев для животных ведут волонтеры»,

- раскали ветеринары. Фото: istockphoto.