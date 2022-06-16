Столице Карелии передадут знамя Петровского города

В петрозаводском Национальном музее с 22 по 24 июня будет проходить научно-практическая конференция «Материальное и нематериальное наследие петровской эпохи на Русском Севере». В ней примут участие более 30 исследователей, музейных работников и краеведов из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Выборга и других городов России. На открытии мероприятия состоится торжественная церемония вручения Петрозаводску знамени Петровского города.

«В этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. В истории Карелии он сыграл огромную роль, недаром ее называют «краем, разбуженным Петром» - Осударева дорога, Северная война, Петровские железоделательные заводы, основание будущего города Петрозаводска, первый российский курорт. В память о Петре I в 1873 году в Петрозаводске был открыт памятник работы скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти, который по праву считается одним из красивейших памятников императору в России»,

- напомнили в министерстве культуры региона.

Организаторы также сообщили, что конференция пройдет в очном формате с трансляциями дискуссий и докладов в Интернете. Кроме того, ее участники посетят первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром, обновленную экспозицию музея и Церковь апостола Петра, единственный памятник петровской эпохи, сохранившейся в Карелии до наших дней.