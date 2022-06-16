Карелия присоединится к акции Минута молчания

22 июня Минуту молчания проведут во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Именно в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советскому народу о вероломном нападении фашисткой Германии.

«В минуту молчания россияне вспоминают родных и близких, прошедших кровопролитную войну, героев, павших за Родину, всех, кто не дожил до Победы. На короткое время во всех регионах будет приостановлена повседневная деятельность – прервется теле- и радиовещание, в местах скоплений людей – от вокзалов до предприятий – на минуту будет приостановлена работа»,

- говорится в сообщении пресс-службы правительства Карелии.

Напомним, в трагичную дату истории страны жителям республики также предложили традиционно зажечь Свечи памяти, о чем «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Фото: rsuzhur.ru.