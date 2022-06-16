Коммунальные службы избавят жителей двух улиц от частых подтоплений

Жители петрозаводского микрорайона Усадьба ранее неоднократно обращались в коммунальные службы и администрацию города с жалобами на регулярные подтопления в сезон паводковых вод и сильных дождей. Чтобы выправить ситуацию, специалисты Службы заказчика совместно с сотрудниками «Водоканала» прокладывают водопропускные трубы.

«Сегодня расчистили водоотводные канавы в районе домов №45а по Тенистой улице и №34 по Усадебной улице. Также по этим адресам специалисты уложили две новые трубы, которые будут способствовать нормальному отведению поверхностных и грунтовых вод. Выполненные работы будут препятствовать подтоплению территорий»,

- отметили в мэрии.

Дополним, что работы выполнялись под контролем специалистов Управления городского хозяйства. Фото: petrozavodsk-mo.ru.