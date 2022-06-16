Автовокзал объявил об изменениях на некоторых пригородных маршрутах

В графике движения пригородных автобусов в ближайшие дни произойдут изменения.

С 20 июня по будням вводится рейс №101 «Петрозаводск-Лехнаволок» отправлением в 08:20, сообщается в группе городского автовокзала.

Также изменения коснутся автобуса, который выполняет рейс из Петрозаводска в Пиньгубу. Теперь рейс автобуса №111 будет выполняться не каждый день, но по пятницам и выходным дням. (фото unsplash.com, Ant Rozetsky)