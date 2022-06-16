16 июня 2022, 17:05
Скульптуру-фонтан «Рождение Петрозаводска» покрасили на набережной
На Онежской набережной идет подготовка к празднованию Дня города
Бизнесмены в качестве спонсорской помощи покрасили скульптуру-фонтан «Рождение Петрозаводска» на Онежской набережной. О работах в преддверии Дня города сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.
Также часть набережной залили бетоном, чтобы выровнять поверхность.
Около скульптуры «Рыбаки» меняют опалубки. Рабочие сняли небезопасные элементы и гранитные камни, уложили металлическую сетку и залили бетоном. (фото со страницы главы города)