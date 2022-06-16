Скульптуру-фонтан «Рождение Петрозаводска» покрасили на набережной

Бизнесмены в качестве спонсорской помощи покрасили скульптуру-фонтан «Рождение Петрозаводска» на Онежской набережной. О работах в преддверии Дня города сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

Также часть набережной залили бетоном, чтобы выровнять поверхность.

Около скульптуры «Рыбаки» меняют опалубки. Рабочие сняли небезопасные элементы и гранитные камни, уложили металлическую сетку и залили бетоном. (фото со страницы главы города)