В Петрозаводске снесут 16 гаражей

В период с 20 по 27 июня в Октябрьском районе Петрозаводска будут освобождать земельные участки от самовольно установленных построек, сообщили в мэрии.

«Информируем владельцев 16 гаражей о сносе незаконно установленных объектов в соответствии с юридическим актом, утвержденным постановлением администрации № 1417 от 25 апреля 2011 года»,

- говорится в сообщении.

В мэрии также уточнили, что все указанные гаражи находятся в районе дома № 37 на Октябрьском проспекте. Фото: petrozavodsk-mo.ru.