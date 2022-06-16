В Петрозаводске усовершенствуют освещение на автодорогах

Вдоль Вытегорского шоссе и улицы Птицефабрика специалисты Петрозаводских энергетических систем модернизируют дорожное освещение. По сообщению пресс-службы регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На Вытегорском шоссе на участке от Лыжной улицы до Ключевой заменят существующую линию освещения, светильники, провода и кабельные линии, а также установят 93 новые опоры. На улице Птицефабрика – на участке от Южного проезда до Рядового – также заменят опоры освещения и установят дополнительно 59 фонарных столбов. Кроме того, предприятие обновит светильники и провода. Запланирован монтаж дополнительного питающего пункта для распределения нагрузки и повышения надежности электроснабжения линии освещения»,

- рассказали в ведомстве.

Напомним, в рамках программы социально-экономического развития Петрозаводска усовершенствуют системы освещения на 39 объектах в разных районах города. На некоторых из них фонари появятся впервые. Работы на всех участках должны завершиться до конца ноября. Фото: mail.maima-sp.ru.