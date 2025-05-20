В Олонце женщина выписалась из больницы без ребенка

В пресс-службе Олонецкого районного суда сообщили о лишении родительских прав. Женщина бросила ребенка в больнице и не платила за его содержание.

Новорожденный был отправлен в детский дом. В это время женщина, единственный родитель ребенка, не работала, пила. Также у нее нет постоянного места жительства, а квартира по месту регистрации не пригодна для жизни. Истец настоял, чтобы с женщины взыскали алименты, половину от прожиточного минимума, и лишили родительских прав.

Суд поддержал такое решение. Акт еще не вступил в силу. © «Петрозаводск говорит»