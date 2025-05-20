Россиянам назвали ягоду, которая замедляет старение

В клубнике есть такие полезные вещества, как антоцианы. Именно они защищают клетки от повреждений, улучшают качество кожи и замедляют старение, этим делится "Lenta.ru".

Положительно на состояние кожи влияет черника, малина и еживика. В этих ягодах также содержится антоциан, который замедляет старение.

Дерматолог отмечает и другие продукты с таким эффектом. К ним относятся брокколи, шпинат и капуста. Орехи, в которых содержится много витамина Е и полезных жиров, также приносят пользу для внешнего вида кожи. © «Петрозаводск говорит»