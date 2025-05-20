Петрозаводских водителей проверят на трезвость

Пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска предупредила о двухдневных проверках на дорогах 21 и 22 мая. Сотрудники ДПС будут отмечать пьяных водителей и отстранять их от управления машиной.

Автомобилистов предупредили, что при общении с представителем правоохранительных органов используется видеорегистратор. Записанные им материалы могут стать доказательствами в суде, если водитель нарушит закон.

С начала 2025 года в Петрозаводске произошло три ДТП из-за пьяных автомобилистов. За это же время сотрудники ДПС отстранили 182 нетрезвых водителей, из которых 17 сели за руль повторно. © «Петрозаводск говорит»