В Олонце состоится Зимний фестиваль Дедов Морозов

2 и 3 декабря пройдет XX Зимний фестиваль «Олонецкие Игры Дедов Морозов». Постановление о его организации подписано еще в октябре главой района.

К участию в празднестве приглашают мужчин в костюмах главного героя Нового года. Каждый из них должен будет представить визитную карточку. Программа первого дня фестиваля, который будет проходить на закрытой площадке, предназначена для детей 5-7 лет.

Второй день фестиваля включает в себя проведение конкурсных соревнований «Тропа Паккайне», которые состоятся в городском парке. Здесь можно будет посмотреть и «Морозный футбол», и «Морозный баскетбол», и даже «Снежные забавы». Чтобы принять участие в состязаниях Дедов Морозов, необходимо подать заявку. Всю подробную информацию можно узнать по ссылке. Фото: vk.com/olon_rayon.