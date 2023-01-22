В Олонце появится школа для приемных родителей

Школа приемных родителей появится в Олонце, сообщили в группе ВК «Уполномоченный по правам ребенка в Карелии».

Занятия для будущих родителей будут проводить в Центре помощи детям «Солнечный». Группы планируют формировать по 10 кандидатов. Пройти обучение в такой школе должны те, кто собирается усыновить или удочерить ребенка, взять ребенка под опеку или на попечительство, или создать приемную семью.

В школе расскажут о формах устройства ребенка, познакомят с законодательством в данной области и о формах поддержки замещающих семей и о психологических трудностях, с которыми сталкиваются дети и взрослые. После окончания таких курсов будущие родители получат свидетельство о прохождении подготовки, которое необходимо будет предъявлять в органы опеки. // фото: freepik.