Благодаря карельским сказителям мы узнали про Добрыню Никитича и Илью Муромца. Наш карельский короткий световой день подарил миру эпические былины и потрясающее исполнение. Но если исполнение осталось лишь в нескольких примерах и в основном утрачено, то былины как жанр, повествующий о героических подвигах богатырей защищавших родину-Русь от разных злодеев и напастей, востребован как никогда.

Здесь же были найдены Элиасом Лённротом карельские руны. Уникальность Лённрота в том, что он соединил их в единый сюжет, что не случилось с нашим отечественным фольклором. Возможно, в России это мог сделать только один человек, которого слишком рано убили на дуэли.

Однако в сюжете мы рассказываем о механизме, благодаря которому именно Карелия подарила миру великий фольклор. (Видео) // Фото: Отдел краеведения «Русский Север»